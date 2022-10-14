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Киев перебросил наемников под Артемовск для срыва отступления ВСУ

НМ ЛНР: Киев перебросил наемников под Артемовск, чтобы не дать бойцам ВСУ отступить
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Разведка Луганской Народной Республики (ЛНР) зафиксировала прибытие в район Артемовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике (ДНР) боевой группы, в составе которой находятся иностранные наемники и украинские националисты, которые должны пресечь отступление украинских военных. Об этом 14 октября сообщил офицер народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко.

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«В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие ротной тактической группы вооруженных сил Украины, в состав которой входят иностранные наемники и украинские националисты», — написал он в Telegram-канале.

Участники группы должны не допускать отступление вооруженных сил Украины (ВСУ) с занятых позиций. Кроме того, среди их задач — запугивание местного населения и выявление пророссийских взглядов.

13 октября военный корреспондент «Известий» Денис Кулага сообщил о мощном наступлении российских сил под Артемовском. В наступлении были задействованы все боевые единицы на линии фронта.

В атаку направили танки при поддержки авиации и артиллерии, а также пехота.

8 октября российские силы выбили украинских боевиков из их крупного опорного пункта на юго-востоке Артемовска. По словам Кулаги, в нем остались вещи украинских военных. Стены здания были исписаны нацистскими надписями и символикой.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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