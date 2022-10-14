Разведка Луганской Народной Республики (ЛНР) зафиксировала прибытие в район Артемовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике (ДНР) боевой группы, в составе которой находятся иностранные наемники и украинские националисты, которые должны пресечь отступление украинских военных. Об этом 14 октября сообщил офицер народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко.

«В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие ротной тактической группы вооруженных сил Украины, в состав которой входят иностранные наемники и украинские националисты», — написал он в Telegram-канале.

Участники группы должны не допускать отступление вооруженных сил Украины (ВСУ) с занятых позиций. Кроме того, среди их задач — запугивание местного населения и выявление пророссийских взглядов.

13 октября военный корреспондент «Известий» Денис Кулага сообщил о мощном наступлении российских сил под Артемовском. В наступлении были задействованы все боевые единицы на линии фронта.

В атаку направили танки при поддержки авиации и артиллерии, а также пехота.

8 октября российские силы выбили украинских боевиков из их крупного опорного пункта на юго-востоке Артемовска. По словам Кулаги, в нем остались вещи украинских военных. Стены здания были исписаны нацистскими надписями и символикой.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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