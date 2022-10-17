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Рогов сообщил о переброске сил ВСУ с западных областей на юг Украины

Рогов: Киев перебрасывает солдат и военную технику на юг Украины с западных областей
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Киевские власти перебрасывают на юг Украины солдат и военную технику с западных областей, чтобы провести наступление. Об этом заявил 17 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«Сейчас мы получаем информацию, что к линии боевого соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях режим [президента Украины Владимира Зеленского] перебрасывает боевиков ВСУ, прошедших спецподготовку в Польше и Британии, которые изначально должны были укомплектовать резервные корпуса, формируемые под Львовом», — сказал Рогов «РИА Новости».

Он отметил, что танки и артиллерию перебрасывают в подразделения украинских войск, расположенных в Николаевской и Днепропетровской областях.

Кроме того, как сообщил Рогов, военнослужащие и техника направляются в контролируемую Киевом часть Запорожской и Херсонской областей, пишет «Газета.Ru».

Ранее в этот же день Рогов рассказал, что с начала октября ВСУ уже дважды проводили учения по форсированию Днепра, а в сентябре их устраивали как минимум три раза.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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