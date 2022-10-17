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Рогов заявил об учениях ВСУ по форсированию Днепра в октябре

Рогов рассказал о проводившихся в октябре учениях ВСУ по форсированию Днепра
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Фото: РИА Новости
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С начала октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже дважды проводили учения по форсированию Днепра, а в сентябре их устраивали как минимум три раза. Об этом 17 октября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«Проводили учения как минимум три раза только в сентябре, <…> в октябре как минимум речь идет о двух учениях», — сказал он в интервью ТАСС.

Кроме того, Рогов напомнил, что боевое слаживание украинских военных началось во второй половине сентября вблизи населенного пункта Вольноандреевка, который находится на верхней верфи Днепра, выше Днепровской ГЭС.

По его словам, группы замечены рядом с Днепровской ГЭС и до недавних пор базировались в Запорожском судоремонтном центре, по этой позиции не ударили российские ракеты.

Ранее, 16 октября, Рогов рассказал об изменениях в планах ВСУ по захвату Запорожской АЭС. По его словам, теперь украинские войска для форсирования Днепра выбрали западную часть Каховского водохранилища.

Накануне официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) сорвали подготовку ВСУ к проведению речной десантной операции в районе ЗАЭС.

До этого, 12 октября, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о предотвращенной попытке ВСУ высадиться в Запорожской области, в результате чего были уничтожены до 30 диверсантов, которые пытались форсировать Днепр.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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