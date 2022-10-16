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Зеленский заявил о тяжелых боях в районах Артемовска и Соледара

Президент Украины Зеленский заявил об «очень тяжелых боях» в районах Соледара и Бахмута
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 16 октября, заявил, что в настоящий момент в районах Соледара и Артемовска идут очень тяжелые для Вооруженных сил Украины (ВСУ) бои.

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«Ключевые горячие точки в Донбассе — Соледар и Бахмут (он же Артемовск. — Ред.), там продолжаются очень тяжелые бои», — отметил Зеленский в своем видеообращении в Telegram-канале.

Накануне украинский лидер сообщил, что в настоящий момент на Артемовском направлении складывается очень тяжелая ситуация для ВСУ.

Ранее, 14 октября, в силовых структурах Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили, что основные подразделения ВСУ начали покидать Артемовск (Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В тот же день разведка в ЛНР зафиксировала прибытие в район Артемовска боевой группы, в составе которой находятся иностранные наемники и украинские националисты. Они должны пресечь отступление украинских военных.

До этого, 13 октября, корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал о мощном наступлении российских солдат под Артемовском в ДНР. По его словам, в наступлении задействованы все боевые единицы на линии фронта. В атаку направлены танки при поддержке авиации и артиллерии, а также пехота.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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