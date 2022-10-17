В ЛНР заявили о понимании Украиной неминуемой сдачи Артемовска

В Киеве начали понимать необходимость сдачи Артемовска (Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР), некоторые подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) уже начали перебазирование на другие позиции. Об этом заявил глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник в понедельник, 17 октября в эфире телеканала «Россия 24».

«Есть данные, что отдельные подразделения ВСУ из Артемовска сначала перебазировались на окраины, а потом, по данным людей, которые там живут, стало известно, что отдельные подразделения перебазируются на другие позиции. Поэтому, я думаю, у Украины появилось понимание, что этот город придется сдать», — сказал Мирошник.

Он отметил, что на артемовском направлении хорошо работают участники группы «Вагнер», а также военные подразделения ЛНР и ДНР.

Мирошник сообщил также, что обстановка остается сложной в Сватово, с которым нет постоянной связи. Он добавил, что прошлой ночью город подвергся обстрелам, есть разрушения.

Ранее в этот день сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшую неделю перебросили до 2,5 тыс. военнослужащих в район Артемовска и Соледара. Уточнялось также, что, по данным разведки, украинские войска несут большие потери на этом направлении.

Накануне, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о тяжелых боях в районах Артемовска и Соледара. За день до этого он сообщал, что на артемовском направлении складывается очень тяжелая ситуация для ВСУ.

До этого, 13 октября, корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал о мощном наступлении российских солдат под Артемовском. По его словам, в наступлении задействованы все боевые единицы на линии фронта. В атаку направлены танки при поддержке авиации и артиллерии, а также пехота.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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