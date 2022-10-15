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Зеленский заявил о тяжелой ситуации для ВСУ в направлении Артемовска

Зеленский заявил, что на артемовском направлении для ВСУ складывается тяжелая ситуация
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Ukrainian President s Offi
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Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 15 октября, заявил, что в настоящий момент на артемовском направлении складывается очень тяжелая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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«Очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях — особенно бахмутское (оно же артемовское. — Ред.) направление, где в последние дни держим позиции», — сказал он в своем Telegram-канале.

Ранее, 14 октября, в силовых структурах Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили, что основные подразделения ВСУ начали покидать Артемовск (Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В тот же день сообщалось, что разведка в ЛНР зафиксировала прибытие в район Артемовска боевой группы, в составе которой находятся иностранные наемники и украинские националисты. Они должны пресечь отступление украинских военных.

Накануне корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал о мощном наступлении российских солдат под Артемовском в ДНР. По его словам, в наступлении задействованы все боевые единицы на линии фронта. В атаку направлены танки при поддержке авиации и артиллерии, а также пехота.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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