Вооруженные силы (ВС) России начали мощное наступление под Артемовском (Бахмутом) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 октября сообщил военный корреспондент «Известий» Денис Кулага.

По его словам, в наступлении задействованы все боевые единицы на линии фронта. В атаку направлены танки при поддержки авиации и артиллерии, а также пехота.

На кадрах видны взрывы, слышны звуки выстрелов.

10 октября Кулага показал, как работают самоходные артиллерийские установки (САУ) на артемовском направлении.

По его словам, противник ведет массированный артобстрел по всей линии соприкосновения, однако САУ союзных сил в ответ бьют по позициям украинских военных.

8 октября союзные войска выбили украинских боевиков из их крупного опорного пункта на юго-востоке Артемовска. В нем остались вещи украинских военных. Стены здания были исписаны нацистскими надписями и символикой.

Днем ранее Кулага рассказал, что союзные силы Донецкой и Луганской народных республик продвигаются вперед под артиллерийским заслоном российских войск.

Съемочная группа «Известий» также запечатлела работу разведгрупп на артемовском направлении.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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