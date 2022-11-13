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В Херсонской области уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Херсонской области ликвидировали диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военнослужащий российской армии сообщил корреспонденту «Известий», что диверсанты действовали в тылу ВС РФ и занимались разведкой мест дислокации Минобороны, а также объектов критической инфраструктуры.

Российские военные установили, что указанная группа обосновалась в районе дельт рек Конки и Днепра Голопристанского района, после чего по позициям был нанесен массированный артиллерийский удар.

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На месте базирования боевиков ВСУ были найдены средства связи, медикаменты, большой арсенал оружия и фрагменты карт с целями возможных диверсий. Кроме того, на позициях украинских войск были обнаружены три самодельных взрывных устройства, изготовленных на основе противотанковой мины ТМ-62.

«Она содержит в себе 6 кг взрывчатого вещества, на ней был наложен еще подрывной заряд с пластидом, общая масса около 7 кг. Взрыв такого объема мог нанести критические повреждения личному составу и объектам инфраструктуры», — рассказал российский военный.

Ранее, 25 октября, сержант из Донецкой Народной Республики (ДНР) Алексей Шалыгин рассказал, что ВСУ всё чаще используют ДРГ при ведении военных действий. По его словам, раньше украинские военные использовали артиллерию, сейчас же они действуют наскоками.

Херсонская область вошла в состав России по итогам сентябрьских референдумов. Также в состав РФ вошла Запорожская область и республики Донбасса. Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о включении новых территорий в состав РФ.

Москва продолжает специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса от агрессии киевского режима. Решение было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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