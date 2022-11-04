Жительница Донецка рассказала о моменте обстрела Кировского района

Украинские военные открыли огонь по Кировскому району Донецка в День народного единства, когда в столице Донецкой Народной Республики (ДНР) был праздничный концерт. Об этом рассказала 4 ноября корреспонденту «Известий» местная жительница, которая в момент удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) находилась дома.

«Концерт начался и сильно бахнуло. Меня подкинуло, кладовка у нас открылась… Сколько ж можно бить нас? И тепла нет. И котельную разбили, и всë. Будем сидеть всю зиму без тепла», — поделилась женщина.

По ее словам, украинские военные и вооруженные формирования объединяться ни с кем не хотят — «им это не надо, праздник», рассказала жительница Донецка. Ранее, по ее словам, ВСУ также обстреляли соседний населенный пункт.

«Там снаряд упал на балкон, из балкона вылетел — и в подвал, в убежище упал. И всë. Приезжали саперы, вытянули снаряд. А дырка вот такая так и осталась», — сообщила она.

Ранее в пятницу в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрела украинскими военными поселка Владимировка в регионе погибло два человека. Кроме того, штаб сообщил о ранении одного жителя поселка.

Тогда же мирная жительница погибла из-за обстрела Макеевки. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнили, что ночью ВСУ выпустили по Макеевке три снаряда калибра 155 мм, которые применяются странами НАТО.

2 ноября сообщалось, что в результате обстрела Донецка украинскими боевиками погибли три человека и еще один человек пострадал.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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