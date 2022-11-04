После обстрелов со стороны ВСУ во Владимировке погибли два человека
В результате обстрела украинскими военными поселка Владимировка в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибло два человека. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
«В результате обстрелов ВФУ во Владимировке погибли два человека», — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Кроме того, штаб сообщил о ранении одного жителя поселка.
Ранее в этот день мирная жительница погибла из-за обстрела Макеевки. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнили, что ночью ВСУ выпустили по Макеевке три снаряда калибра 155 мм, которые применяются странами НАТО.
2 ноября сообщалось, что в результате обстрела Донецка украинскими боевиками погибло три человека. Кроме того, пострадал один человек.
Днем ранее ВСУ обстреляли поселок Благодатное. В результате обстрела улицы Ленина погибли два человека.
30 октября украинские войска выпустили 17 снарядов по Донецку, Ясиноватой и Еленовке. Почти все удары были произведены ракетами калибра 155 мм.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».