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После обстрелов со стороны ВСУ во Владимировке погибли два человека

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В результате обстрела украинскими военными поселка Владимировка в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибло два человека. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

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«В результате обстрелов ВФУ во Владимировке погибли два человека», — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

Кроме того, штаб сообщил о ранении одного жителя поселка.

Ранее в этот день мирная жительница погибла из-за обстрела Макеевки. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнили, что ночью ВСУ выпустили по Макеевке три снаряда калибра 155 мм, которые применяются странами НАТО.

2 ноября сообщалось, что в результате обстрела Донецка украинскими боевиками погибло три человека. Кроме того, пострадал один человек.

Днем ранее ВСУ обстреляли поселок Благодатное. В результате обстрела улицы Ленина погибли два человека.

30 октября украинские войска выпустили 17 снарядов по Донецку, Ясиноватой и Еленовке. Почти все удары были произведены ракетами калибра 155 мм.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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