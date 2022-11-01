Два человека погибли в результате украинского обстрела поселка Благодатное в ДНР

Два человека погибли в результате украинского обстрела поселка Благодатное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 1 ноября, сообщает штаб территориальной обороны республики.

«ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Ред.) обстреляли Благодатное. В результате обстрела по улице Ленина погибли два человека», — говорится в сообщении.

30 октября украинские войска выпустили 17 снарядов по Донецку, Ясиноватой и Еленовке. Почти все удары были произведены ракетами калибра 155 мм, которые применяются странами НАТО.

Ранее, 29 октября, сообщалось, что остекление храма Святых Новомучеников в Донецке повреждено из-за обстрелов со стороны Украины. Также стало известно, что мирный житель получил ранения в результате обстрела поселка Степное Марьинского района.

Тогда же подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский сообщил, что ВСУ почти полностью перешли на самые дальнобойные артиллерийские системы.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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