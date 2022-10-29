В ДНР сообщили о почти полном переходе ВСУ на дальнобойную артиллерию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти полностью перешли на самые дальнобойные артиллерийские системы. Об этом 29 октября сообщил подполковник Народной милиции, депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский.

В беседе с ТАСС он рассказал, что в настоящий момент обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) продолжаются. При этом Народная милиция ДНР фиксирует сокращение числа выпускаемых по населенным пунктам снарядов с 400 до 180 в сутки. Также, по его словам, наблюдается практически полный переход противника на артиллерийские системы калибра 152 и 155 мм, так как они являются самыми дальнобойными. Кроме того, он сказал, что с максимальных дистанций применяются РСЗО БМ-21 «Град» и HIMARS.

Баевский отметил, что одной из причин этого перехода является продвижение российских войск на северном и северо-западном направлениях. В результате более близкие огневые позиции становятся небезопасными для противника, и он вынужден или работать с расстояния от 25 км, или отказываться от ведения огня.

«Такие дальности уже не позволяют применять артиллерию калибра 122 мм, а эпизодические применения одиночных орудий заканчиваются уничтожением расчета и орудия», — уточнил Баевский.

Кроме того, по словам подполковника, навязчивой идеей Киева «являются обстрелы населенных пунктов Донбасса». При этом он отметил, что обстрелы велись всегда, это было приоритетное направление для снабжения боеприпасами, личным составом и артиллерийскими системами.

«Если на фронте под Донецком у противника стоит орудие с боекомплектом, то оно прекратит стрелять по гражданским и городской инфраструктуре только в том случае, если будет уничтожено или необратимо повреждено. И если сегодня мы видим даже небольшие изменения в лучшую сторону, то нужно понимать: эти изменения есть продукт крайне напряженной борьбы с противником, а не чья-то добрая воля или какие-то иные соображения», — подчеркнул Баевский.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения. По его словам, подразделения армии РФ занимают более выгодные позиции.

Также «Известия» показали кадры штурма позиций ВСУ на донецком направлении от первого лица. На видео запечатлено, как военный сначала оказывает группе бойцов огневую поддержку, пока они перемещаются по территории. Затем, будучи уверенным, что путь безопасен, он передвигается вперед, поднимает спрятанный в траве гранатомет и делает выстрел по позициям противника.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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