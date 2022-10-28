Ценой жизней: Путин рассказал о потерях украинских вооруженных формирований

Войска Украины несут огромные потери, иногда соотношение доходит до одного к десяти, сообщил 27 октября президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Такие цифры говорят о том, что ВФУ действуют, полагаясь не на военное мастерство, а на количество мобилизованных, и такой конвейер не может работать долго, отмечают эксперты. В этот же день российские войска отбили все атаки противника и уничтожили завод по производству взрывчатки и ракетного топлива в Павлограде.

«Людей не жалеют совсем»

Владимир Путин назвал главной целью специальной военной операции (СВО) помощь Донбассу. На эту тему он высказался, отвечая на вопросы в рамках выступления на международном дискуссионном клубе «Валдай» 27 октября.

Глава государства напомнил, что народ Донбасса видел свое будущее только с Россией.

— Как мы могли не откликнуться? — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что с самого начала операции помощь Донбассу была приоритетной задачей для армии РФ.

— Я изначально говорил прямо в день начала операции: самое главное для нас — это помощь Донбассу. Я уже упоминал об этом, если бы мы действовали иначе, мы не смогли бы там с двух сторон вокруг Донбасса разместить наши вооруженные силы, — рассказал он.

Ценой жизней Колонна автомобилей ВС РФ с боеприпасами движется в зону проведения специальной военной операции Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон

Владимир Путин добавил, что ознакомился с дальнейшими планами Генштаба РФ, однако отметил, что Валдайский форум — не самая подходящая площадка для разговора о них.

Также президент отметил, что киевский режим не жалеет собственных граждан, поэтому войска Украины несут огромные потери, иногда соотношение доходит до одного к десяти .

— Не жалеют и борются с Россией до последнего украинца. Потери там местами, знаете, — я говорю об этом с сожалением, — потери бывают один к десяти, один к восьми, последнее время почти всегда — один к семи, один к восьми. Людей не жалеют совсем, — подчеркнул глава государства.

Такое соотношение потерь говорит о нескольких вещах, объяснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Ценой жизней Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Бои ведутся Украиной не мастерством, а за счет людей, — объяснил он. — Они стараются создать многократное численное превосходство и надеются во многом только на него. Оно чаще всего не реализуется и практически всегда ведет к катастрофическим потерям. Также мы видим, что Украина не способна оказывать хорошую медицинскую помощь своим раненным. Соотношение убитых и раненных при современных средствах защиты должно быть один к четырем или к пяти, а у Украины — один к полутора. Люди, получив ранение, попросту не выживают, остаются на поле боя. При таком положении дел Украина может полагаться только на вновь мобилизованных, но их количество не бесконечно и их все сложнее и сложнее ставить в строй. Люди же хорошо видят, как действуют украинские власти.

Удары по заводам

В районе города Павлоград Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твёрдого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов для вооруженных формирований Украины, сообщили в Минобороны РФ.

— Советский химический завод в Павлограде раньше выпускал топливо для ядерных ракет, а сейчас переключился на выпуск компонентов для высокоточных управляемых ракет «Ольха» , — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Минобороны почти каждый день сообщает о перехвате в воздухе этих боеприпасов. Задействован он и в программе противокорабельных «Нептунов», производстве украинских ракет для «Градов». Вывод из строя завода поможет разрушить логистическую цепочки производства и поставки, лишить украинскую армию этих важных для них боеприпасов. Не так уж у них много собственного точного оружия.

Одним ударом вряд ли дело ограничится. Это слишком большое предприятие, чтобы его полностью вывести из строя несколькими ракетами, считает эксперт.

— Завод — важная часть украинской ракетной программы, — объяснил он. — Он может быть задействан и для разработки ракет большей дальности, чем «Ольха», способных пролетать несколько сотен километров. Киевские власти давно не скрывали, что создание оружия, способного дотянуться до Москвы, находится в числе их приоритетов.

Ценой жизней Фото: REUTERS/State Emergency Service of Ukraine/Handout

На Павлоградском заводе ещё сохранились запасы и топлива, и деталей, которые могут использоваться в собственной украинской ракетной и ядерной программе , отметил эксперт.

Удары по важным для военно-промышленного комплекса Украины объектам наносятся на постоянной основе. В частности, 22 октября в Минобороны РФ сообщили, что российские войска поразили цеха оборонного завода «Коммунар» в Харькове. На нем производились головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун».

В Запорожье 19 сентября ВКС России уничтожили цеха на заводе «Искра», в которых обслуживались установки американских РСЗО HIMARS.

Высокоточным ударам подвергались оборонный завод « Мотор Сич» в Запорожье, цеха по сборке оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У» производственного объединения «Южмаш» в Днепропетровске. Были поражены мощности завода «Артем» в Киеве, где производили боеприпасы к украинским РСЗО. Также были нанесены удары по бронетанковому заводу в Харькове и ряду других украинских предприятий ВПК.

Наемники не прошли

Вооруженные силы России 27 октября продолжали сдерживать натиск украинских формирований. Атаки противника отбиты на трех основных стратегических направлениях.

— На купянском направлении противник силами до двух ротных тактических групп, усиленных наемниками, атаковал позиции российских подразделений в направлении населённых пунктов Николаевка и Орлянка Харьковской области. Все атаки отражены, — рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уничтожено до 60 военнослужащих и боевиков , один танк, шесть бронированных машин и три пикапа, рассказали в ведомстве.

На красно-лиманском направлении российские войска пресекли попытки наступления в сторону населенного пункта Червонопоповка в ЛНР. Уничтожено более 120 военнослужащих , три танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Ценой жизней Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

На николаево-криворожском направлении было сорвано наступление двух усиленных ротных тактических групп противника к Малой Александровке Херсонской области и населенному пункту Терновые поды Николаевской области. Наступление противника сорвано. Подразделения ВФУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 60 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей.

За сутки оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили четыре пункта управления ВФУ, 62 артиллерийских подразделения. В районе Новотроицкого Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Войска ПВО за сутки сбили четыре БПЛА, шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 326 самолетов, 163 вертолета, 2353 беспилотных летательных аппарата, 383 зенитных ракетных комплекса, 6104 танка и других боевых бронированных машин, 876 машин реактивных систем залпового огня, 3531 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6805 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Точные координаты

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Младший сержант Дмитрий Бурылов в составе расчета боевой машины РСЗО поддерживал артиллерийским огнем наступление российских войск. Получив от командира координаты украинских боевиков, готовящих атаку, Дмитрий тут же нанес удар по их позициям. Были уничтожены две БМП и до 20 боевиков .

— Профессиональные действия Дмитрия Бурылова обеспечили прорыв оборонительных позиций и продвижение подразделения вглубь обороны противника, — отметили в Минобороны РФ.

Ценой жизней Фото: РИА Новости

Во время освобождения населенного пункта капитан Александр Никитин корректировал нанесение ударов по позициям противника с помощью БПЛА. Попав под встречный огонь вражеской артиллерии, он получил контузию, но продолжил выполнение боевой задачи. По переданным им координатам были уничтожены артиллерийские и минометные позиции, бронетехника и живая сила противника.

Грамотные и умелые действия капитана Никитина позволили мотострелковым подразделениям выбить противника с занимаемых позиций, рассказали в ведомстве.

Старший прапорщик Алексей Черняк обеспечивал связь батальонно-тактической группы. Во время марша колонну атаковали украинские диверсанты, была повреждена станция связи, но экипаж Черняка оперативно восстановил ее работоспособность. Тут же были переданы координаты противника, на основании которых по врагу был нанесен ответный артиллерийский удар.

— Мужественные и профессиональные действия Алексея позволили не допустить потерь среди личного состава и отразить атаку противника, — отметили в Минобороны.