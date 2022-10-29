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Храм Святых Новомучеников в Донецке поврежден обстрелом со стороны ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин: Храм Святых Новомучеников получил повреждения из-за обстрела ВСУ
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Фото: vk.com
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Остекление Храма Святых Новомучеников в Донецке повреждено из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 октября сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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«В результате варварского обстрела нашего города в Киевском районе в 14:35 повреждено остекление Храма Святых Новомучеников», — написал Кулемзин в Telegram-канале.

Также известно, что мирный житель получил ранения в результате обстрела поселка Степное Марьинского района.

Ранее в этот же день подполковник Народной милиции, депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский сообщил, что ВСУ почти полностью перешли на самые дальнобойные артиллерийские системы.

28 октября ВСУ обстреляли НИИ прикладной математики в центре Донецка. Боевики выпустили ракету из реактивной системы залпового огня, которая попала в один из кабинетов на восьмом этаже института. В результате обстрела в здании выбиты окна и разбита мебель.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

ДНР вошла в состав по итогам сентябрьского референдума. С 20 октября в республике введено военное положение.

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