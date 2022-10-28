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ВСУ обстреляли НИИ прикладной математики в центре Донецка

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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«Известия» 28 октября получили кадры из Научно-исследовательского института прикладной математики в центре Донецка, который ранее в пятницу обстреляли украинские военные.

Боевики выпустили ракету из реактивной системы залпового огня, которая попала в один из кабинетов на восьмом этаже института. В результате обстрела в здании выбиты окна и разбита мебель. Отмечается, что пострадавших в результате атаки нет.

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Вместе с этим мэр города Алексей Кулемзин в своих соцсетях заявил, что украинские боевики также ведут обстрел Киевского района. Так, в результате пострадал мужчина, его госпитализировали.

Накануне украинские военные три раза за день обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

За день до этого, 25 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) шесть раз обстреляли город. Отмечалось, что в результате удара по центру Донецка погибли люди.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что удары украинской армии по Донецку не оказывают никакого влияния на ситуацию на линии соприкосновения, это просто геноцид населения. По его словам, на тактические и стратегические задачи военных это не может оказывать влияния априори.

25 октября стало известно, что с 17 февраля ВСУ выпустили в направлении ДНР почти 80 тыс. боеприпасов. За это время от обстрелов погибли 487 человек, в том числе 23 ребенка.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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