При обстреле центра Донецка боевиками ВСУ погибли люди
В результате обстрела центра Донецка вооруженными силами Украины погибли люди. Об этом 25 октября заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Был прилет на пересечении улицы Университетской и проспекта Панфилова в районе [пиццерии] «Челентано». Есть погибшие», — говорится в сообщении СЦКК.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что личности погибших устанавливаются. По предварительным данным Штаба территориальной обороны ДНР, ранен один человек.
В этот день по состоянию на 16:24 (мск) ВСУ уже шесть раз обстреляли город из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Накануне стало известно, что с 17 февраля ВСУ выпустили в направлении ДНР почти 80 тыс. боеприпасов. За это время от обстрелов погибли 487 человек, в том числе 23 ребенка.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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