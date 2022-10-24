ВСУ выпустили в направлении ДНР почти 80 тыс. боеприпасов с 17 февраля
С 17 февраля вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в направлении Донецкой Народной Республики (ДНР) почти 80 тыс. боеприпасов. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).
Так, за 249 дней было зафиксировано 11 342 факта ведения огня, всего ВСУ выпустили 79 624 боеприпаса различного калибра, включая 32 ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса ОТРК «Точка-У» и 35 ракет РСЗО HIMARS.
Кроме того, с 17 февраля в ДНР от обстрелов погибли 487 человек, в том числе 23 ребенка.
Днем ранее украинская военная авиация выпустила 12 неуправляемых ракет (НАР) по Горловке в ДНР. 22 октября сообщалось, что украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли ДНР. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, еще двое ранены.
20 октября офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский сообщал, что населенные пункты ДНР были обстреляны из РСЗО «Град» зажигательными боеприпасами. Такой снаряд снабжен 162 элементами, которые при раскрытии на небольшой высоте создают очаги пожаров и горят около трех минут.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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