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Два человека погибли и двое ранены в результате обстрелов ВСУ в ДНР

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Фото: REUTERS/Natalia Rozhniativska
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Украинские войска за сутки более сорока раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР). В результате обстрелов погибли два мирных жителя, еще двое ранены, сообщили в субботу, 22 октября, в Штабе территориальной обороны ДНР.

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«За минувшие сутки в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) погибли два и ранены два человека», — указано в Telegram-канале штаба.

В представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) указали, что за истекшие сутки зафиксировано 44 факта ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины, было выпущено 194 боеприпаса.

Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Донецк (Ленинский, Кировский, Киевский и Куйбышевский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район).

В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 30 обстрелов со стороны украинских войск.

Ранее, 20 октября, офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский сообщал, что населенные пункты ДНР были обстреляны из РСЗО «Град» зажигательными боеприпасами. Такой снаряд снабжен 162 элементами, которые при раскрытии на небольшой высоте создают очаги пожаров и горят около трех минут. По словам Баевского, крупных пожаров удалось избежать, так как снаряды разорвались на большой высоте.

За день до этого в центре Донецка прогремело два сильных взрыва. В результате обстрела повреждено здание администрации Ворошиловского района, в нем разбиты окна и посечен фасад.

В тот же день, 19 октября, на заседании Совбеза президент Владимир Путин объявил о введении военного положения в четырех регионах России: Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Глава государства напомнил, что на территории этих регионов такой режим действовал еще до их возвращения в состав РФ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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