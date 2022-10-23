ВСУ выпустили 12 неуправляемых ракет по Горловке

Украинская военная авиация выпустила 12 неуправляемых ракет (НАР) по Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По его сведениям, в 14:50 мск был зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из населенного пункта Дзержинск по Горловке (Никитовский район).

«Выпущено 12 ракет НАР с применением авиации», — сообщило представительство в своем Telegram-канале.

22 октября сообщалось, что украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли ДНР. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, еще двое ранены.

В СЦКК указали, что за истекшие сутки зафиксировано 44 факта ведения огня со стороны Вооруженных формирований Украины, было выпущено 194 боеприпаса. Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Донецк (Ленинский, Кировский, Киевский и Куйбышевский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район).

20 октября офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский сообщал, что населенные пункты ДНР были обстреляны из РСЗО «Град» зажигательными боеприпасами. Такой снаряд снабжен 162 элементами, которые при раскрытии на небольшой высоте создают очаги пожаров и горят около трех минут. По словам Баевского, крупных пожаров удалось избежать, так как снаряды разорвались на большой высоте.

19 октября на заседании Совбеза президент Владимир Путин объявил о введении военного положения в четырех регионах России — в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Глава государства напомнил, что на территориях этих регионов такой режим действовал еще до их возвращения в состав РФ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».