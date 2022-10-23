Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МВД Британии поддержал кандидатуру Сунака на пост лидера тори
Происшествия
Один человек погиб и трое пострадали в результате теракта в Херсоне
Происшествия
ВСУ выпустили 12 неуправляемых ракет по Горловке
Мир
Британский лыжник назвал нелепыми соревнования без российских спортсменов
Политика
Эксперты оценили сотрудничество РФ и КНР после переизбрания Си Цзиньпина
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту падения самолета Су-30 в Иркутске
Армия
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Турции
Армия
Стремоусов рассказал об отражении всех попыток ВСУ пробить линию обороны
Армия
ВС РФ отразили атаки украинских войск в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областях
Мир
В Минобороны РФ рассказали об ударах по военным и энергетическим объектам Украины
Происшествия
Мирный житель погиб из-за удара ВСУ по территории ДНР
Мир
На Украине предложили ввести санкции против умершей певицы Елены Образцовой
Сюжет:

ВСУ выпустили 12 неуправляемых ракет по Горловке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинская военная авиация выпустила 12 неуправляемых ракет (НАР) по Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

По его сведениям, в 14:50 мск был зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из населенного пункта Дзержинск по Горловке (Никитовский район).

«Выпущено 12 ракет НАР с применением авиации», — сообщило представительство в своем Telegram-канале.

22 октября сообщалось, что украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли ДНР. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, еще двое ранены.

В СЦКК указали, что за истекшие сутки зафиксировано 44 факта ведения огня со стороны Вооруженных формирований Украины, было выпущено 194 боеприпаса. Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Донецк (Ленинский, Кировский, Киевский и Куйбышевский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район).

20 октября офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский сообщал, что населенные пункты ДНР были обстреляны из РСЗО «Град» зажигательными боеприпасами. Такой снаряд снабжен 162 элементами, которые при раскрытии на небольшой высоте создают очаги пожаров и горят около трех минут. По словам Баевского, крупных пожаров удалось избежать, так как снаряды разорвались на большой высоте.

19 октября на заседании Совбеза президент Владимир Путин объявил о введении военного положения в четырех регионах России — в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Глава государства напомнил, что на территориях этих регионов такой режим действовал еще до их возвращения в состав РФ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022