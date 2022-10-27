Украинские боевики третий раз за день обстреляли Донецк из РСЗО «Град»

Украинские боевики третий раз за сутки обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 27 октября сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел был произведен в 16:15 (мск). Украинские боевики выпустили по городу 10 ракет, говорится в сообщении.

Первые два обстрела города 27 октября зафиксировали в 15:35 и 15:00 (мск). Отмечалось, что в 15:35 по Донецку было также выпущено 10 ракет «Град».

Накануне ВСУ шесть раз обстреляли Донецк. Отмечалось, что в результате удара по центру Донецка погибли люди.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что удары украинской армии по Донецку не оказывают никакого влияния на ситуацию на линии соприкосновения, это просто геноцид населения. По его словам, на тактические и стратегические задачи военных это не может оказывать влияния априори.

25 октября стало известно, что с 17 февраля ВСУ выпустили в направлении ДНР почти 80 тыс. боеприпасов. За это время от обстрелов погибли 487 человек, в том числе 23 ребенка.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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