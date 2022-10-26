Мэр Донецка исключил влияние ударов ВСУ на ситуацию на линии соприкосновения
Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку не оказывают никакого влияния на ситуацию на линии соприкосновения, это просто геноцид населения. Об этом в среду, 26 октября, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
По его словам, на тактические и стратегические задачи военных это не может оказывать влияния априори.
«Это какие-то формирования, по-другому я их назвать не могу, которые занимаются террором и геноцидом мирного населения», — сказал Кулемзин в эфире «Первого канала».
Днем ранее сообщалось, что ВСУ шесть раз обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Отмечалось, что в результате обстрела центра Донецка погибли люди, личности погибших устанавливаются.
Тогда же стало известно, что с 17 февраля ВСУ выпустили в направлении ДНР почти 80 тыс. боеприпасов. За это время от обстрелов погибли 487 человек, в том числе 23 ребенка.
22 октября сообщалось, что украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли ДНР. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, еще двое ранены.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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