Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку не оказывают никакого влияния на ситуацию на линии соприкосновения, это просто геноцид населения. Об этом в среду, 26 октября, заявил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, на тактические и стратегические задачи военных это не может оказывать влияния априори.

«Это какие-то формирования, по-другому я их назвать не могу, которые занимаются террором и геноцидом мирного населения», — сказал Кулемзин в эфире «Первого канала».

Днем ранее сообщалось, что ВСУ шесть раз обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Отмечалось, что в результате обстрела центра Донецка погибли люди, личности погибших устанавливаются.

Тогда же стало известно, что с 17 февраля ВСУ выпустили в направлении ДНР почти 80 тыс. боеприпасов. За это время от обстрелов погибли 487 человек, в том числе 23 ребенка.

22 октября сообщалось, что украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли ДНР. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, еще двое ранены.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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