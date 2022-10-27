ВСУ снова обстреляли Донецк из РСЗО «Град»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом в четверг, 27 октября, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел был произведен в 15:35. Украинские войска выпустили по городу 10 ракет.

Накануне ВСУ шесть раз обстреляли Донецк из РСЗО «Град». Отмечалось, что в результате удара по центру Донецка погибли люди, личности погибших устанавливаются.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что удары украинской армии по Донецку не оказывают никакого влияния на ситуацию на линии соприкосновения, это просто геноцид населения. По его словам, на тактические и стратегические задачи военных это не может оказывать влияния априори.

25 октября стало известно, что с 17 февраля ВСУ выпустили в направлении ДНР почти 80 тыс. боеприпасов. За это время от обстрелов погибли 487 человек, в том числе 23 ребенка.

До этого, 22 октября, сообщалось, что украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли ДНР. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, еще двое ранены.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».