Реклама
Прямой эфир
Общество
В атаковавших бухту Севастополя беспилотниках нашли канадские детали
Мир
Генсек ООН запланировал добиться возобновления участия России в зерновой сделке
Мир
В центре Кишинева началась очередная акция протеста оппозиции
Мир
Французский политик указал на причастность НАТО к подрывам «Северных потоков»
Армия
Первым заметивший дрон в Севастополе матрос представлен к госнаграде
Мир
Число погибших во время давки в Сеуле достигло 154
Мир
СМИ сообщили об одержимости Трасс мыслями о применении ядерного оружия Россией
Мир
В ФРГ предложили нарушить запрет на добычу газа методом фрекинга
Мир
Предприятиям Житомирской области рекомендовали экономить электроэнергию
Общество
«Аэрофлот» перешел на российскую систему бронирования авиабилетов
Общество
Снежный покров высотой до 3 см образуется в Москве 31 октября
Спорт
«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Пари НН» в РПЛ
Сюжет:

ВСУ выпустили 17 снарядов по городам ДНР

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские войска выпустили 17 снарядов по Донецку, Ясиноватой и Еленовке. Об этом 30 октября сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Деньгами и оружием: кто и как помогает Украине
Общие затраты Запада на поддержку Киева уже превысили €90 млрд

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:30 (совпадает с мск ) — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Более того, в 16:15 (мск) украинские военные выпустили еще три снаряда по Киевскому району Донецка, а через 10 минут — шесть снарядов по Петровскому району.

Еще через пять минут, в 16:30 (мск), пять снарядов было выпущено по Еленовке.

Отмечается, что почти все удары были произведены ракетами калибра 155 мм, которые применяются странами НАТО. Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 с аналогичным калибром, которые украинские войска используют для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик.

Ранее, 29 октября, сообщалось, что остекление храма Святых Новомучеников в Донецке повреждено из-за обстрелов со стороны Украины. Также стало известно, что мирный житель получил ранения в результате обстрела поселка Степное Марьинского района.

Ранее в этот же день подполковник Народной милиции, депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский сообщил, что ВСУ почти полностью перешли на самые дальнобойные артиллерийские системы.

28 октября ВСУ обстреляли НИИ прикладной математики в центре Донецка. Боевики выпустили ракету из реактивной системы залпового огня, которая попала в один из кабинетов на восьмом этаже института. В результате обстрела в здании выбиты окна и разбита мебель.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

ДНР вошла в состав РФ по итогам сентябрьского референдума.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022