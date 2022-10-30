ВСУ выпустили 17 снарядов по городам ДНР

Украинские войска выпустили 17 снарядов по Донецку, Ясиноватой и Еленовке. Об этом 30 октября сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:30 (совпадает с мск ) — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Более того, в 16:15 (мск) украинские военные выпустили еще три снаряда по Киевскому району Донецка, а через 10 минут — шесть снарядов по Петровскому району.

Еще через пять минут, в 16:30 (мск), пять снарядов было выпущено по Еленовке.

Отмечается, что почти все удары были произведены ракетами калибра 155 мм, которые применяются странами НАТО. Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 с аналогичным калибром, которые украинские войска используют для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик.

Ранее, 29 октября, сообщалось, что остекление храма Святых Новомучеников в Донецке повреждено из-за обстрелов со стороны Украины. Также стало известно, что мирный житель получил ранения в результате обстрела поселка Степное Марьинского района.

Ранее в этот же день подполковник Народной милиции, депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский сообщил, что ВСУ почти полностью перешли на самые дальнобойные артиллерийские системы.

28 октября ВСУ обстреляли НИИ прикладной математики в центре Донецка. Боевики выпустили ракету из реактивной системы залпового огня, которая попала в один из кабинетов на восьмом этаже института. В результате обстрела в здании выбиты окна и разбита мебель.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

ДНР вошла в состав РФ по итогам сентябрьского референдума.

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