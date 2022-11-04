Женщина погибла после обстрела Макеевки со стороны ВСУ

Мирная жительница погибла из-за обстрела Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), также был ранен мужчина. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«Минувшей ночью украинские боевики нанесли удар по многоквартирному дому в Центрально-Городском районе Макеевки. В результате обстрела погибла женщина и ранен мужчина», — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), уточнили, что ночью ВСУ выпустили по Макеевке три снаряда калибра 155 мм.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению Орловка – Макеевка (Центрально-городской район). Выпущено три снаряда калибра 155 мм», — сообщается в Telegram-канале СЦКК.

2 ноября сообщалось, что в результате обстрела Донецка украинскими боевиками погибло три человека. Кроме того, пострадал один человек.

Днем ранее ВСУ обстреляли поселок Благодатное. В результате обстрела по улице Ленина погибли два человека.

30 октября украинские войска выпустили 17 снарядов по Донецку, Ясиноватой и Еленовке. Почти все удары были произведены ракетами калибра 155 мм, которые применяются странами НАТО.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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