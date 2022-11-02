Число погибших при обстреле Донецка возросло до трех человек

Число погибших в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до трех, также пострадал один человек. Об этом 2 ноября сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В результате обстрела ВФУ в Кировском районе Донецка погибли два человека, один мирный житель получил ранение», — сказано в Telegram-канале штаба.

Ранее в этот день сообщалось об одной погибшей в Кировском районе Донецка.

Также штаб сообщил о гибели мирной жительницы в Петровском районе Донецка.

Накануне украинские боевики нанесли удар по детскому саду в Донецке. Уточняется, что речь идет о садике в Петровском районе.

В этот же день в Кировском районе Донецка на мине «Лепесток» подорвался несовершеннолетний мирный житель. Подросток 2008 года рождения наткнулся на сброшенную украинскими боевиками запрещенную противопехотную мину ПФМ-1 на улице Делегатская.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

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