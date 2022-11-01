ВСУ ударили по детскому саду в Донецке

Украинские боевики нанесли удар по детскому саду в Донецке. Об этом 1 ноября сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

Уточняется, что речь идет о садике в Петровском районе.

«Зафиксировано прямое попадание в здание детского сада по ул. Красногоровской. Масштабы разрушений устанавливаются», — написал Кулемзин в Telegram-канале.

Ранее во вторник в Кировском районе Донецка на мине «Лепесток» подорвался несовершеннолетний мирный житель. Подросток 2008 года рождения наткнулся на сброшенную украинскими боевиками запрещенную противопехотную мину ПФМ-1 на улице Делегатская. Власти ДНР призвали граждан быть внимательными и осторожными.

Кроме того, в территориальной обороне Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что Кировский район Донецка подвергся атаке со стороны украинских войск. В результате обстрела оказался поврежден ресторанный комплекс «Гуляй-хата». О пострадавших не сообщалось.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

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