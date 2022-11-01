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Подросток подорвался на мине «Лепесток» в Донецке

Штаб теробороны ДНР: в Донецке на мине «Лепесток» подорвался подросток
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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В Кировском районе Донецка на мине подорвался несовершеннолетний мирный житель. Об этом 1 ноября в Telegram-канале сообщил штаб теробороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«По ул. Делегатской на сброшенной украинскими боевиками запрещенной противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» подорвался подросток 2008 г.р.», — уточняется в сообщении.

О состоянии пострадавшего информации не приводится.

Власти ДНР призвали граждан быть внимательными и осторожными.

22 октября житель города Первомайска в Луганской Народной Республике (ЛНР) подорвался на противопехотной мине «Лепесток». В связи с этим мэр города Сергей Колягин поручил профильным службам разместить в общественных местах наглядную информацию о возможном нахождении мин «Лепесток», а также дал указание оповещать граждан об опасности через СМИ.

Пресс-служба МЧС ЛНР 22 сентября сообщала о гибели двух жительниц Лисичанска ЛНР. Женщины подорвались на мине в лесу при сборе грибов.

Использование противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» запрещено в вооруженных конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Их запрет закреплен Конвенцией ООН, к которой присоединились 163 государства, включая Украину. Фотоматериалы применения такого оружия ВСУ в Донбассе уже направлены РФ в ООН.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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