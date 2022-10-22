Мирный житель в ЛНР получил ранения при взрыве мины «Лепесток»

Житель города Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) подорвался на противопехотной мине «Лепесток». Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил мэр города Сергей Колягин в своем Telegram-канале.

«От мины «Лепесток» получил ранения мужчина 1990 года рождения. При этом инцидент произошел в черте города Первомайск, в частном секторе», — сказано в сообщении.

Колягин поручил профильным службам разместить в общественных местах наглядную информацию о возможном нахождении мин «Лепесток», а также дал указание оповещать граждан об опасности через СМИ.

Мэр Первомайска подчеркнул, что опасность в нынешнее время исходит не только от внешнего врага. Трагедии случаются в том числе из-за неосторожности граждан, «русского «авось», беспечности».

Колягин обратился к жителям Первомайска с просьбой быть бдительными.

«В который раз обращаюсь к вам, дорогие друзья, с просьбой не пренебрегать мерами предосторожности и безопасности! Будьте бдительны, берегите себя и своих близких», — призвал сограждан Колягин.

Ранее, 9 октября, сообщалось, что житель Донецка пострадал от взрыва мины «Лепесток». Это произошло в Петровском районе Донецка по улице Молодых гвардейцев.

Пресс-служба МЧС ЛНР 22 сентября сообщала о гибели двух жительниц Лисичанска Луганской Народной Республики. Женщины подорвались на мине в лесу при сборе грибов. В августе заместитель командующего первым корпусом Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал, что в республике на минах подорвались десятки человек. Среди пострадавших есть и дети.

Кроме того, 11 августа в Донецке ребенок получил ранение, наступив на сброшенную украинскими боевиками мину ПФМ-1 «Лепесток». Уточнялось, что в Кировском районе подорвался ребенок 2007 года рождения.

Использование противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» запрещено в вооруженных конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Их запрет закреплен Конвенцией ООН, к которой присоединились 163 государства, включая Украину. Фотоматериалы применения такого оружия ВСУ в Донбассе уже направлены РФ в ООН.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

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