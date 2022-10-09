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Житель Донецка пострадал от взрыва мины «Лепесток»

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Мужчина подорвался на мине «Лепесток» в Петровском районе Донецка. Об этом 9 октября сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«В Петровском районе Донецка по улице Молодых гвардейцев на сброшенной вооруженными формированиями Украины запрещенной противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» ранен мужчина 1973 г.р.», — говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в республике десятки человек подорвались на этих минах. Среди пострадавших есть и дети.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин отмечал, что полностью разминировать город от противопехотных мин «Лепесток», сброшенных украинскими военными, невозможно.

Использование противопехотных мин «Лепесток» запрещено в вооруженных конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Их запрет закреплен конвенцией ООН, к которой присоединились 163 государства, включая Украину. Фотоматериалы применения этих мин украинскими военными в Донбассе были направлены Россией в ООН.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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