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В ДНР 44 мирных жителя подорвались на минах «Лепесток»

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) 44 мирных жителя подорвались на противопехотных минах «Лепесток». Об этом в понедельник, 15 августа, сообщает заместитель командующего первым корпусом Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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«У нас пострадали 44 человека от «Лепестков», которые раскиданы по всей территории республики, двое из них — дети», — уточнил он в эфире телеканала «Россия 1».

13 августа мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Петровском районе столицы ДНР мирная жительница получила ранения из-за сдетонировавшей под ее ногами противопехотной мины «Лепесток». Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу № 24. До этого было известно о получивших ранения двух женщинах в Куйбышевском районе, одна из них наступила на такую же мину.

Ранее, 11 августа, штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в Донецке ребенок получил ранение, наступив на сброшенную украинскими боевиками мину ПФМ-1 «Лепесток».

2 августа корреспондент «Известий» рассказал, что Вооруженные формирования Украины (ВФУ) продолжают раскидывать мины «Лепесток» по окраинам Донецка. 7 августа сообщалось, что за несколько дней на минах в ДНР подорвались 29 человек.

Использование противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» запрещено в вооруженных конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Их запрет закреплен конвенцией ООН, к которой присоединились 163 государства, включая Украину. Фотоматериалы применения такого оружия ВСУ в Донбассе уже направлены РФ в ООН.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против мирного населения республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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