В Петровском районе Донецка мирная жительница получила ранения из-за сдетонировавшей под ее ногами противопехотной мины «Лепесток». Как сообщил 13 августа мэр города Алексей Кулемзин, пострадавшая госпитализирована в городскую больницу № 24.

«В результате минирования украинскими карателями территории Донецка противопехотными минами «Лепесток» по улице Мамаев Курган, 31, получила ранение женщина 1948 года рождения», — указал градоначальник в своем Telegram-канале.

Таким образом, число раненых в Донецке в субботу из-за действий украинских боевиков увеличилось до трех. До этого было известно о получивших ранения двух женщинах в Куйбышевском районе — одна из них наступила на мину «Лепесток».

Ранее, 11 августа, штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что в столице ребенок получил ранение, наступив на сброшенную украинскими боевиками мину ПФМ-1 «Лепесток».

Ранее, 2 августа, корреспондент «Известий» рассказал, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) продолжают раскидывать мины «Лепесток» по окраинам Донецка. 7 августа сообщалось, что за несколько дней на минах в ДНР подорвались 29 человек.

Использование противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» запрещено в вооруженных конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Их запрет закреплен конвенцией ООН, к которой присоединились 163 государства, включая Украину. Фотоматериалы применения такого оружия ВСУ в Донбассе уже направлены РФ в ООН.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против мирного населения республик.

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