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Ребенок подорвался на мине «Лепесток» в Донецке

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Фото: ТАСС/Александр Река
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В Донецке ребенок получил ранение, наступив на сброшенную украинскими боевиками мину ПФМ-1 «Лепесток». Об этом в четверг, 11 августа, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«По проспекту Семашко в Кировском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался ребенок 2007 года рождения», — говорится в Telegram-канале штаба.

За минувшие сутки в Донецке от противопехотных мин пострадали еще два человека. В штабе отметили, что мины почти незаметны из-за их небольшого размера и зеленого корпуса. Местным жителям посоветовали не выходить из дома без острой необходимости, а в случае обнаружения мин звонить спасателям.

Также уточняется, что за сутки в результате обстрелов вооруженных формирований Украины в республике погибли четыре человека, 21 мирный житель, включая ребенка, получил ранения.

Ранее, 2 августа, корреспондент «Известий» рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают раскидывать мины «Лепесток» по окраинам Донецка. 7 августа сообщалось, что за несколько дней на минах в ДНР подорвались 29 человек.

Использование противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» запрещено в вооруженных конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Их запрет закреплен конвенцией ООН, к которой присоединились 163 государства, включая Украину. Фотоматериалы применения такого оружия ВСУ на Донбассе уже направлены РФ в ООН.

Бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе в начале августа заявил, что использование Вооруженными формированиями Украины (ВФУ) мин ПФМ-1 «Лепесток» против мирного населения является «террористическими методами» ведения войны. Он объяснил, что Украина нарушает все международные соглашения, которые относятся к вооруженным конфликтам.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против мирного населения республик.

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