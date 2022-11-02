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ВСУ обстреляли детскую больницу в Донецке

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Фото: Global Look Press/Sgt. James Hobbs
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли детскую больницу в Донецке. Об этом 2 ноября сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«ВФУ нанесли удар по Петровскому району Донецка. В результате обстрела повреждено остекление здания городской детской клинической больница № 4, расположенного по ул. Карамзина», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

Кроме того, в штабе сообщили, что во время обстрела в Кировском районе Донецка погибла мирная жительница.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями, уточнили, что по Кировскому району было выпущено четыре снаряда калибром 152 мм.

Накануне украинские боевики нанесли удар по детскому саду в Донецке. Уточняется, что речь идет о садике в Петровском районе.

Ранее в этот же день в Кировском районе Донецка на мине «Лепесток» подорвался несовершеннолетний мирный житель. Подросток 2008 года рождения наткнулся на сброшенную украинскими боевиками запрещенную противопехотную мину ПФМ-1 на улице Делегатская. Власти ДНР призвали граждан быть внимательными и осторожными.

Кроме того, сообщалось, что Кировский район Донецка подвергся атаке со стороны украинских войск. В результате обстрела оказался поврежден ресторанный комплекс «Гуляй-хата». О пострадавших не сообщалось.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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