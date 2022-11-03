Смявший такси в центре Москвы водитель грузовика лечился от шизофрении

Гражданин Белоруссии Вячеслав П., который был за рулем грузовика в смертельном ДТП с такси в Москве, лечился раньше от шизофрении. Об этом, как передает 3 ноября корреспондент «Известий», стало известно на заседании суда, где ему избирают меру пресечения за содеянное.

Известно, что мужчина уже имеет судимость по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Грабеж»), однако срок ему тогда заменили на принудительное лечение от шизофрении сроком два года. Проходил лечение Вячеслав П. в подмосковном Чехове.

Также известно, что права он получил прошлой зимой. По словам его адвоката, в день смертельного ДТП он отключился за рулем, так как не спал трое суток.

Сам обвиняемый против заключения под стражу не возражает. Также Вячеслав П. раскаялся в суде. Мужчина попросил прощения перед Богом, всеми присутствующими в суде и близкими погибших.

Прокурор в ходе судебного заседания запросил для водителя грузовика арест на два месяца — до 3 января. Он обвиняется по п. «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сопряженное с оставлением места его совершения».

ДТП произошло 2 ноября в центре Москвы на улице 1905 года. Грузовик, за рулем которого был гражданин Белоруссии, врезался в такси и смял его об автобус. Погибли стали два человека — 30-летний водитель такси и его 34-летняя пассажирка. Они скончались на месте от полученных травм.

С места аварии водитель скрылся. Позднее его задержала полиция. В распоряжении «Известий» оказались кадры его задержания.