Установлен подозреваемый в убийстве женщины на северо-западе Москвы

Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого в убийстве женщины на север-западе столицы. Об этом 3 ноября сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Подозреваемый в убийстве — супруг женщины. В его квартире обнаружены останки тела погибшей.

Отмечается, что мужчина — 1933 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее в этот же день в Москве около одного из жилых домов на ул. Маршала Тухачевского были обнаружены фрагменты человеческого тела.

Также 3 ноября стало известно, что возле Ижорского пруда в Санкт-Петербурге обнаружили черную сумку, в которой находились ноги женщины. Согласно проведенной экспертизе, сумка могла пробыть в воде от девяти до 13 дней.