В Санкт-Петербурге в пруду обнаружили сумку с ногами женщины

Возле Ижорского пруда в Санкт-Петербурге 2 ноября обнаружили черную сумку, в которой находились ноги женщины.

«Известиям» удалось выяснить, что сумка была найдена в Колпино в ходе уборки водоема.

Согласно проведенной экспертизе, сумка могла пробыть в воде от девяти до 13 дней. Установить возраст погибшей пока не представляется возможным.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее, 6 сентября, коммунальщики обнаружили тело человека во время работ на теплотрассе во Владивостоке. Мумифицированные останки были обнаружены рабочими в районе улицы Баляева. Предполагается, что погибший находился под землей больше года.