В Москве возле дома обнаружили части тела

В Москве около одного из жилых домов на ул. Маршала Тухачевского обнаружены фрагменты человеческого тела. Об этом 3 ноября сообщили в прокуратуре Москвы.

По данным «Известий», под окнами жилого дома обнаружили человеческую руку, две ноги и голову.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения», — говорится в сообщении прокуратуры.

В четверг, 3 ноября сообщалось об обнаружении черной сумки с ногами женщины возле Ижорского пруда в Санкт-Петербурге. Согласно проведенной экспертизе, сумка могла пробыть в воде от девяти до 13 дней. Установить возраст погибшей пока не представляется возможным. О подробностях происшествия позже рассказала начальник участка, сотрудники которого нашли сумку.

Ранее, 6 сентября, коммунальщики обнаружили тело человека во время работ на теплотрассе во Владивостоке. Мумифицированные останки были обнаружены рабочими в районе улицы Баляева. Предполагается, что погибший находился под землей больше года.