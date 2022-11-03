Стали известны подробности обнаружения в пруду сумки с женскими ногами в Петербурге
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- Стали известны подробности обнаружения в пруду сумки с женскими ногами в Петербурге
Начальник участка СПб ГУП «Экострой» Ольга Наумова, сотрудники которого 2 ноября во время уборки Ижорского пруда в Санкт-Петербурге обнаружили сумку с останками женщины, рассказала «Известиям» подробности происшествия.
«Это было в 12:20 на Ижорском водохранилище — акватории от Оборонной улицы до Никольского моста. Ребята убирали акваторию на лодке. Где-то в середине участка нашли сумку — зацепили граблями. Оттуда торчала пятка. Вытащили на берег, вызвали полицию», — рассказала Наумова.
По ее словам, поблизости работники никого не видели. Они уже дали необходимые пояснения правоохранителям.
Об обнаружении черной сумки с ногами женщины возле Ижорского пруда в Санкт-Петербурге сообщалось 3 ноября. Согласно проведенной экспертизе, сумка могла пробыть в воде от девяти до 13 дней. Установить возраст погибшей пока не представляется возможным.
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