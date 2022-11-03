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Стали известны подробности обнаружения в пруду сумки с женскими ногами в Петербурге

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Фото: РЕН ТВ
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Начальник участка СПб ГУП «Экострой» Ольга Наумова, сотрудники которого 2 ноября во время уборки Ижорского пруда в Санкт-Петербурге обнаружили сумку с останками женщины, рассказала «Известиям» подробности происшествия.

«Это было в 12:20 на Ижорском водохранилище — акватории от Оборонной улицы до Никольского моста. Ребята убирали акваторию на лодке. Где-то в середине участка нашли сумку — зацепили граблями. Оттуда торчала пятка. Вытащили на берег, вызвали полицию», — рассказала Наумова.

По ее словам, поблизости работники никого не видели. Они уже дали необходимые пояснения правоохранителям.

Об обнаружении черной сумки с ногами женщины возле Ижорского пруда в Санкт-Петербурге сообщалось 3 ноября. Согласно проведенной экспертизе, сумка могла пробыть в воде от девяти до 13 дней. Установить возраст погибшей пока не представляется возможным.

Ранее, 6 сентября, коммунальщики обнаружили тело человека во время работ на теплотрассе во Владивостоке. Мумифицированные останки были обнаружены рабочими в районе улицы Баляева. Предполагается, что погибший находился под землей больше года.

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