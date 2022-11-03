Большинство американцев сочли Байдена виновником инфляции в стране

Большинство американцев (61%) считают, что в высоком уровне инфляции в стране виноват президент США Джо Байден. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Redfield & Wilton Strategies по заказу издания Newsweek.

Согласно полученным данным, 61% респондентов считает Байдена ответственным за высокую инфляцию в стране. При этом 43% опрошенных назвали Байдена виновным в значительной степени, а 18% видят степень его ответственности как «достаточную».

В том, что Байден не виновен в росте инфляции, уверены 23% респондентов. Еще 17% считают ответственность американского президента несущественной.

Отвечая на вопрос о главном «виновнике» высокой инфляции, имя Байдена назвали 44% участников опроса. Еще 17% указали на вину в этом бывшего президента США Дональда Трампа. По мнению 14% респондентов, главным фактором роста инфляции стала пандемия коронавируса.

Ранее, 14 октября, зрители американского телеканала Fox раскритиковали политику Байдена из-за инфляции. Сюжет, в котором рассказывалось о росте потребительских цен в США на 8,2%, вызвал активный отклик в комментариях.

По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, для экономики США основной риск связан с рекордными темпами увеличения процентных ставок с начала 1980-х годов. Она напомнила, что в марте диапазон ставки ФРС был 0–0,25%. По ее словам, в 2023 году большинство членов комитета по открытым рынкам ждут ставку в диапазоне 4,5–4,75% (максимальные значения с 2007 года, то есть перед мировым финансовым кризисом).

Как сообщалось в октябре, рецессия может наступить в США уже в следующие 12 месяцев. Эксперты сходятся во мнении, что вероятность данного исхода составляет 63%, хотя этот показатель не превышал 50% с июля 2020 года.