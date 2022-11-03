Патрушев заявил об участии Запада в создании Киевом «грязной бомбы»

Создание Киевом «грязной бомбы» проходит не без участия западных кураторов. С таким заявлением 3 ноября выступил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ.

«По имеющимся данным, на Украине проводятся работы по созданию «грязного» ядерного заряда. Считаем, что этот процесс проходит не без участия западных кураторов. В этой связи выражаем очень серьезную озабоченность такой явной опасной ситуацией, грозящей, если ее не остановить, мировой катастрофой», — подчеркнул Патрушев.

Секретарь Совбеза добавил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ядерном ударе по России подтверждает неадекватность нынешних властей в Киеве.

Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Москва знает о попытках Киева создать «грязную бомбу» и разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО. Министр также указал, что США вместе с европейскими странами демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны Киева, в частности провокации в отношении Запорожской атомной электростанции (АЭС).

В это же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Москва убеждена в реальности угрозы ядерного терроризма со стороны Киева.

23 октября стало известно, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию с «грязной бомбой». Минобороны России отмечало, что при подрыве радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1,5 тыс. км. Российское оборонное ведомство привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».

Комментируя ситуацию, Захарова заявила, что киевский режим уже приступил к реализации этой провокации: Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве уже поставлена задача изготовить «грязную бомбу».

Спустя два дня, 25 октября, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что украинские власти пытаются свернуть программу применения «грязной бомбы», после того как Россия обратила на это внимание.

В тот же день постпред РФ в Вене Михаил Ульянов заявил, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направятся в Киев и город Желтые Воды, чтобы проверить сообщения о «грязной бомбе».

Ранее, 6 октября, Зеленский обратился к НАТО с просьбой нанести «превентивные» ядерные удары по России, однако вскоре в интервью Би-би-си он пояснил, что под «превентивными» ударами имел в виду новые санкции Запада для недопущения ядерной войны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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