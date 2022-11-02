Захарова назвала реальной угрозу ядерного терроризма со стороны Украины

Москва убеждена в том, что угроза ядерного терроризма со стороны Киева является реальной, и предупреждает об опасности создавшейся ситуации, заявила 2 ноября в беседе с журналистами официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Угроза ядерного терроризма со стороны киевского режима реальна и крайне опасна», — рассказала она.

Ранее, 2 ноября, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о том, что Москва знает о попытках Киева создать «грязную бомбу» и разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО. Министр также указал, что США вместе с европейскими странами демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны Киева, в частности провокации в отношении Запорожской атомной электростанции (АЭС).

До этого, 23 октября, появилась информация о том, что Украина намерена произвести провокацию с использованием «грязной бомбы». Отмечается, что цель провокации — обвинить Россию в применении оружие массового уничтожения и тем самым запустить во всем мире мощную антироссийскую кампанию.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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