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В США оценили последствия оговорок Байдена во Флориде

Newsweek: оговорки президента США Байдена затмили всю идею его послания во Флориде
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Фото: REUTERS/Marco Bello
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В своей речи во Флориде президент США Джо Байден сделал много ошибок, которые затмили всю идею его послания. Об этом во вторник, 2 ноября, заявил старший корреспондент Newsweek Ник Рейнольдс.

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Во вторник Байден выступал во Флориде с предвыборной программой, в которой рассказывал об успехах закона о снижении инфляции. Также он говорил о потенциальных угрозах республиканцев отменить такие популярные программы, как социальное обеспечение.

«Байден сделал множество сомнительных заявлений и ошибок, которые быстро разлетелись по интернету и заглушили его заключительные аргументы», — отмечает автор статьи.

При этом корреспондент подчеркнул, что выступление во Флориде было очень важным, так как этот штат обычно относится к колеблющимся, и может внести решающий вклад в победу кандидата на выборах.

В Сети выступление американского лидера во Флориде окрестили «марафоном оговорок».

Так, Байден заявил, что вступил в должность главы государства «этим летом», хотя на самом деле он победил на президентских выборах в 2020 году.

В том же выступлении американский президент снова перепутал Украину и Ирак, затем, пытаясь исправить ситуацию, объяснил, что думал об Ираке, так как там умер его сын. Однако Бо Байден хоть и служил в Ираке, но умер от онкологического заболевания.

Также Байден заявил, что однажды разговаривал с одним из открывателей гормона инсулин, хотя оба ученых, о которых он мог говорить, умерли еще до его рождения.

В довершение ко всему президент США назвал обрушившийся на Флориду ураган «Иэн» Иваном.

Пользователи Сети в очередной раз выразили обеспокоенность состоянием здоровья президента.

Курьезы для Байдена не редкость. 18 октября он после вопроса журналиста во время выступления в Вашингтоне «завис» на несколько секунд.

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