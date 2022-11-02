В США оценили последствия оговорок Байдена во Флориде

В своей речи во Флориде президент США Джо Байден сделал много ошибок, которые затмили всю идею его послания. Об этом во вторник, 2 ноября, заявил старший корреспондент Newsweek Ник Рейнольдс.

Во вторник Байден выступал во Флориде с предвыборной программой, в которой рассказывал об успехах закона о снижении инфляции. Также он говорил о потенциальных угрозах республиканцев отменить такие популярные программы, как социальное обеспечение.

«Байден сделал множество сомнительных заявлений и ошибок, которые быстро разлетелись по интернету и заглушили его заключительные аргументы», — отмечает автор статьи.

При этом корреспондент подчеркнул, что выступление во Флориде было очень важным, так как этот штат обычно относится к колеблющимся, и может внести решающий вклад в победу кандидата на выборах.

В Сети выступление американского лидера во Флориде окрестили «марафоном оговорок».

Так, Байден заявил, что вступил в должность главы государства «этим летом», хотя на самом деле он победил на президентских выборах в 2020 году.

В том же выступлении американский президент снова перепутал Украину и Ирак, затем, пытаясь исправить ситуацию, объяснил, что думал об Ираке, так как там умер его сын. Однако Бо Байден хоть и служил в Ираке, но умер от онкологического заболевания.

Также Байден заявил, что однажды разговаривал с одним из открывателей гормона инсулин, хотя оба ученых, о которых он мог говорить, умерли еще до его рождения.

В довершение ко всему президент США назвал обрушившийся на Флориду ураган «Иэн» Иваном.

Пользователи Сети в очередной раз выразили обеспокоенность состоянием здоровья президента.

Курьезы для Байдена не редкость. 18 октября он после вопроса журналиста во время выступления в Вашингтоне «завис» на несколько секунд.