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В Пентагоне заявили о планах по обеспечению спутниковой связи для Украины

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Пентагон обсуждает обеспечение Украины спутниковой связью, в том числе с компанией американского предпринимателя Илона Маска SpaceX, однако пока не готов объявить о каких-то уже заключенных сделках. Об этом заявил 1 ноября представитель пресс-секретарь военного ведомства США генерал ВВС Патрик Райдер.

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«Мы продолжаем обсуждать потребности Украины в спутниковой связи с Украиной и компаниями, такими как SpaceX и прочими. На сегодняшний день у меня нет никаких объявлений по поводу каких-либо потенциальных контрактов или будущих соглашений», — отметил Райдер на брифинге.

До этого, 13 октября, компания SpaceX заявляла, что больше не сможет финансировать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Для решения этой проблемы руководство Starlink обратилось к Пентагону с призывом выделить по ведомственным каналам $124 млн на поддержание работы системы.

Позже, 15 октября, Маск заявил, что всё-таки продолжит безвозмездно финансировать работу Starlink на Украине. После этого бизнесмен сообщил, что компания отозвала запрос к министерству обороны США.

24 октября владелец и основатель SpaceX подтвердил, что системы спутниковой связи Starlink будут работать на Украине вне зависимости от финансирования Пентагона.

По словам военного эксперта Игоря Никулина, на Маска было оказано давление в Белом доме по вопросу финансирования работы системы спутниковой связи Starlink на Украине, поэтому он изменил свое решение.

О том, что на Украине работает Starlink, Маск сообщил еще в конце февраля. В начале марта президент Украины Владимир Зеленский договорился с предпринимателем о поставке очередной партии устройств. При этом бизнесмен заявил, что Starlink не будет ограничивать доступ к российским СМИ, несмотря на обращения некоторых стран.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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