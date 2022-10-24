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Маск заявил о работе Starlink на Украине вне зависимости от финансирования Пентагона

Маск заявил о работе Starlink на Украине вне зависимости от финансирования Пентагона

Илон Маск заявил, что Starlink будут работать на Украине вне зависимости от финансирования Пентагона
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Фото: Global Look Press/Petro Poroshenko
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Системы спутниковой связи Starlink будут работать на Украине вне зависимости от финансирования Пентагона. Об этом в понедельник, 24 октября, заявил основатель проекта, предприниматель Илон Маск.

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«Я сказал Михаилу Федорову (вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины. — Ред.), что SpaceX не отключит Starlink, даже если минобороны [США. — Ред.] откажется предоставлять финансирование», — написал Маск в Twitter.

В свою очередь, украинский министр ответил на сообщение Маска и поблагодарил его.

«Вы подтвердили мне, что в любом случае обеспечите работу устройств Starlink на Украине. Это было крайне важно для Украины. Мы вам благодарны», — написал Федоров.

13 октября SpaceX заявила, что больше не сможет финансировать работу системы спутниковой связи Starlink. Для решения этой проблемы руководство Starlink обратилось к Пентагону с призывом выделить по ведомственным каналам $124 млн на поддержание работы системы.

Затем 15 октября Маск заявил, что всё-таки продолжит безвозмездно финансировать работу Starlink на Украине. Позднее бизнесмен сообщил, что компания отозвала запрос к министерству обороны США.

По словам военного эксперта Игоря Никулина, на Маска было оказано давление в Белом доме по вопросу финансирования работы системы спутниковой связи Starlink на Украине, поэтому он изменил свое решение.

О том, что на Украине работает Starlink, Маск сообщил еще в конце февраля. В начале марта президент Украины Владимир Зеленский договорился с предпринимателем о поставке очередной партии устройств. При этом бизнесмен заявил, что Starlink не будет ограничивать доступ к российским СМИ, несмотря на обращения некоторых стран.

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