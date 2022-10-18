SpaceX отозвала запрос на финансирование Starlink для Украины

Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что компания отозвала запрос к министерству обороны США с просьбой оплатить работу терминалов Starlink на Украине. Об этом 17 октября он написал в своем Twitter.

Он прокомментировал статью издания Politico, в которой утверждается, что Пентагон рассматривает возможность оплачивать услуги Starlink для Украины, но при этом не доверяет самому Маску.

«SpaceX уже отозвала свой запрос на финансирование. Если быть точным, на Украину было отправлено 25 300 терминалов, но в настоящее время только 10 630 оплачивают обслуживание», — добавил Маск.

13 октября SpaceX заявила, что больше не сможет финансировать работу системы спутниковой связи Starlink. Для решения этой проблемы руководство Starlink обратилось к Пентагону с призывом выделить по ведомственным каналам $124 млн на поддержание работы системы.

Затем 15 октября Маск заявил, что продолжит безвозмездно финансировать работу Starlink на Украине.

17 октября глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ЕС рассматривает варианты финансирования работы системы спутниковой связи Starlink на территории Украины.

О том, что на Украине работает Starlink, Маск сообщил еще в конце февраля. В начале марта президент Украины Владимир Зеленский договорился с предпринимателем о поставке очередной партии устройств. При этом бизнесмен заявил, что Starlink не будет ограничивать доступ к российским СМИ, несмотря на обращения некоторых стран.