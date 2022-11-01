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Сюжет:

В Совфеде указали на способность России урегулировать конфликты на Кавказе

Джабаров: Россия показала миру, что способна остановить противостояние на Южном Кавказе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Прошедшие переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Армении и Азербайджана показали, что Россия способна остановить любое противостояние на Южном Кавказе. Об этом 31 октября заявил первый зампредседателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

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«Россия показала всему миру, что она реально способна остановить любое противостояние на Южном Кавказе и посадить за стол переговоров две противоборствующие стороны», — сказал сенатор «РИА Новости».

В этот же день по итогам трехстороннего саммита в Сочи Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в совместном заявлении подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Стороны договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета.

Открывая встречу с премьер-министром Армении, российский лидер заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе необходимо завершить. Пашинян в свою очередь отметил, что Ереван готов в любой момент разблокировать региональные коммуникации с Азербайджаном. Также он подчеркнул, что подходы, которые предлагает российский проект установления отношений между Арменией и Азербайджаном, приемлемы для Еревана.

Президент Азербайджана поблагодарил Путина за его роль в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. Кроме того, он подчеркнул, что Баку выдвинул пять основных принципов для нормализации отношений с Ереваном.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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