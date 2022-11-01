В Совфеде указали на способность России урегулировать конфликты на Кавказе
Прошедшие переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Армении и Азербайджана показали, что Россия способна остановить любое противостояние на Южном Кавказе. Об этом 31 октября заявил первый зампредседателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
«Россия показала всему миру, что она реально способна остановить любое противостояние на Южном Кавказе и посадить за стол переговоров две противоборствующие стороны», — сказал сенатор «РИА Новости».
В этот же день по итогам трехстороннего саммита в Сочи Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в совместном заявлении подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.
Стороны договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета.
Открывая встречу с премьер-министром Армении, российский лидер заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе необходимо завершить. Пашинян в свою очередь отметил, что Ереван готов в любой момент разблокировать региональные коммуникации с Азербайджаном. Также он подчеркнул, что подходы, которые предлагает российский проект установления отношений между Арменией и Азербайджаном, приемлемы для Еревана.
Президент Азербайджана поблагодарил Путина за его роль в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. Кроме того, он подчеркнул, что Баку выдвинул пять основных принципов для нормализации отношений с Ереваном.
Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.