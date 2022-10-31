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Молдавия объявила о выдворении сотрудника посольства РФ

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Фото: ТАСС/Вадим Денисов
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Молдавия выдворяет сотрудника посольства РФ. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщает МИД страны.

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«[МИД Молдавии] принял решение объявить persona non grata на территории нашей страны представителя посольства Российской Федерации в Кишиневе, который обязан покинуть территорию Республики Молдова», — говорится в Telegram-канале МИДа.

Отмечается, что в штаб-квартиру МИДа в Кишиневе был вызван посол РФ Олег Васнецов, где ему и рассказали о данном решении.

Объявление о выдворении сотрудника последовало после инцидента с падением фрагмента ракеты на территории Молдавии. В МИД Молдавии пояснили, что атаки по Украине якобы наращивают риски безопасности Молдавии, а граждане страны «всё больше ощущают на себе разрушительные последствия <спецоперации РФ по защите Донбасса>».

«Атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру также порождают нарастающие угрозы энергетической безопасности страны», — сообщили в МИД страны.

Ранее в этот день сообщалось, что сбитая системами противовоздушной обороны (ПВО) Украины ракета упала на севере Молдавии. По данным МВД Молдавии, в северной части села Наславча ввели защитные меры. Погибших нет. Повреждены несколько домов, в оконных рамах выбиты стекла.

Утром 31 октября воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Позже мэр Киева Виталий Кличко подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры в Киеве. Он добавил, что часть украинской столицы обесточена, в некоторых районах нет водоснабжения. В тот же день украинские СМИ сообщили, что в ряде областей раздались взрывы.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на атаку на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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