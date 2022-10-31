Молдавия сообщила о падении на севере страны сбитой украинской ПВО ракеты
Сбитая системами противовоздушной обороны (ПВО) Украины ракета упала на севере Молдавии. Об этом 31 октября сообщил со ссылкой на МВД страны портал Noi.
По данным ведомства, в северной части села Наславча ввели защитные меры.
«Сегодня утром ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала на северной окраине населенного пункта Наславча Республики Молдова, расположенного на границе с Украиной», — говорится в сообщении ведомства.
Погибших нет. Повреждены несколько домов, в оконных рамах выбиты стекла.
Утром Киев сообщил об атаке беспилотника на украинскую Днестровскую плотину, которая находится на расстоянии 1 км от Наславчанской плотины, заключили в полиции.
Взрывы, по данным украинских СМИ, зафиксированы утром 31 октября возле Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС. Подробности инцидентов не приводились.
В это же день стало известно, что в результате работы ПВО в Киевской области пострадали люди и разрушены здания. Из-за ударов по энергетической инфраструктуре без света осталась часть Киевской области. В регионе ввели экстренные отключения электроэнергии.
Отключалось электричество в пригородах украинской столицы — Ирпене, Гостомеле, Буче.
10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на атаку на Крымском мосту.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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