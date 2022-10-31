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Молдавия сообщила о падении на севере страны сбитой украинской ПВО ракеты

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Фото: соцсети
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Сбитая системами противовоздушной обороны (ПВО) Украины ракета упала на севере Молдавии. Об этом 31 октября сообщил со ссылкой на МВД страны портал Noi.

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По данным ведомства, в северной части села Наславча ввели защитные меры.

«Сегодня утром ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала на северной окраине населенного пункта Наславча Республики Молдова, расположенного на границе с Украиной», — говорится в сообщении ведомства.

Погибших нет. Повреждены несколько домов, в оконных рамах выбиты стекла.

Утром Киев сообщил об атаке беспилотника на украинскую Днестровскую плотину, которая находится на расстоянии 1 км от Наславчанской плотины, заключили в полиции.

Взрывы, по данным украинских СМИ, зафиксированы утром 31 октября возле Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС. Подробности инцидентов не приводились.

В это же день стало известно, что в результате работы ПВО в Киевской области пострадали люди и разрушены здания. Из-за ударов по энергетической инфраструктуре без света осталась часть Киевской области. В регионе ввели экстренные отключения электроэнергии.

Отключалось электричество в пригородах украинской столицы — Ирпене, Гостомеле, Буче.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на атаку на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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