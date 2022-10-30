Великобритания может столкнуться с дальнейшим ростом цен на продовольствие из-за выхода России из зерновой сделки. Об этом 30 октября сообщила газета The Mail on Sunday.

Отмечается, что в скором времени рост цен ожидается на хлеб и макаронные изделия. Кроме того, рекордно высокие счета за электроэнергию станут еще одним ударом по бюджету жителей страны.

В материале также приводятся данные лондонского Центра экономических и бизнес-исследований, который предрек, что страна рискует столкнуться с самым значительным с 1950-х годов падением уровня жизни вследствие кризиса на энергетических рынках в Европе.

Только по официальным данным инфляция в Великобритании за сентябрь составила 10,1% в годовом исчислении, что стало самым высоким показателем за последние 40 лет, резюмирует газета.

Накануне в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе. В результате атаки никто не пострадал.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли, которые обеспечивают безопасность «зернового коридора».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что зерновую сделку сорвали президент Украины Владимир Зеленский и его боевики под руководством британских специалистов.

Зерновая сделка была заключена в июле в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Параллельно украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.