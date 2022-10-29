Постпредство РФ при ООН уведомит генсека о приостановке зерновой сделки

Москва в ближайшее время уведомит генерального секретаря ООН Антону Гутерриша в приостановке зерновой сделки. Об этом 29 октября сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

«После попытки атаки украинских беспилотников на российские военные корабли, обеспечивающие безопасность функционирования зерновой сделки, которая, согласно данным Минобороны РФ, была совершена при поддержке Великобритании, Россия приостанавливает участие в сделке. Генсек ООН Антониу Гутерреш будет вскоре официально уведомлен», — написал он в Twitter.

Ранее в этот день МИД России сообщил, что Москва не может гарантировать безопасность сухогрузов, участвующих в зерновой сделке, и приостанавливает ее на неопределенный срок.

В Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора» в Севастополе.

29 октября была отбита атака беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников.

Конашенков также сообщил, что, по имеющейся информации, атака на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, целью Киева в ходе утренней атаки были военные объекты Черноморского флота. Он уточнил, что пострадавших нет.

В ответ на произошедшее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия привлечет внимание мирового сообщества, включая Совет Безопасности ООН.

Зерновая сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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