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Постпредство РФ при ООН уведомит генсека о приостановке зерновой сделки

Постпредство: РФ скоро уведомит генсека ООН о приостановке участия в зерновой сделке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Москва в ближайшее время уведомит генерального секретаря ООН Антону Гутерриша в приостановке зерновой сделки. Об этом 29 октября сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

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«После попытки атаки украинских беспилотников на российские военные корабли, обеспечивающие безопасность функционирования зерновой сделки, которая, согласно данным Минобороны РФ, была совершена при поддержке Великобритании, Россия приостанавливает участие в сделке. Генсек ООН Антониу Гутерреш будет вскоре официально уведомлен», — написал он в Twitter.

Ранее в этот день МИД России сообщил, что Москва не может гарантировать безопасность сухогрузов, участвующих в зерновой сделке, и приостанавливает ее на неопределенный срок.

В Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора» в Севастополе.

29 октября была отбита атака беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников.

Конашенков также сообщил, что, по имеющейся информации, атака на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, целью Киева в ходе утренней атаки были военные объекты Черноморского флота. Он уточнил, что пострадавших нет.

В ответ на произошедшее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия привлечет внимание мирового сообщества, включая Совет Безопасности ООН.

Зерновая сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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